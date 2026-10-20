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Псковские спортсмены заняли призовые места по итогам чемпионата по воркауту в Петербурге

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Псковские воркаут-спортсмены приняли участие в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по воркауту, сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» / «ВКонтакте»

В категории «Дети 6-10 лет» первое место занял Артём Абламский. В категории «Дети 11-13 лет» первое место также досталось псковичу Александру Тихонову.

Среди юношей 14-15 лет первое место занял Александр Дмитриев, второе место - Артём Мушенков.

 

В категории «Девушки до 17 лет» второе место заняла Наоми Чендамбуя, а третье место - Анна Цветкова.

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