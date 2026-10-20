 
Спорт

30 представителей Псковской области приняли участие в представлении Алексея Немова в Москве

0

26 юных спортсменов и четыре тренера Пскова и Великих Лук побывали на представлении четырехкратного олимпийского чемпиона, двукратного серебряного и шестикратного бронзового призера Олимпийских игр, пятикратного чемпиона мира, а также заслуженного мастера спорта России Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра» в Москве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Афиша и фотографии: Михаил Ведерников / Мах

На одной арене собрались мастера спортивной и художественной гимнастики, акробатики, аэробики, прыжков на батуте и циркового искусства.

 
«Для наших ребят увидеть выступления выдающихся спортсменов – отличный стимул тренироваться еще упорнее и идти к собственным победам. Благодарю большого Друга нашего региона – Алексея Немова за традиционное приглашение и теплый прием псковской делегации. Желаю нашим спортсменам успехов и новых достижений», — заключил Михаил Ведерников.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026