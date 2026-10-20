30 представителей Псковской области приняли участие в представлении Алексея Немова в Москве

26 юных спортсменов и четыре тренера Пскова и Великих Лук побывали на представлении четырехкратного олимпийского чемпиона, двукратного серебряного и шестикратного бронзового призера Олимпийских игр, пятикратного чемпиона мира, а также заслуженного мастера спорта России Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра» в Москве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Афиша и фотографии: Михаил Ведерников / Мах

На одной арене собрались мастера спортивной и художественной гимнастики, акробатики, аэробики, прыжков на батуте и циркового искусства.