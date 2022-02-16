Спорт

Псковские футболисты сыграли вничью с петербургским клубом «Алмаз-Антей»

Футболисты из клуба «Псков» сыграли вничью с петербургским клубом «Алмаз-Антей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

Матч состоялся сегодня, 18 февраля, в 9.00. Игра в группе А третьего тура XXIII турнира по футболу на призы полномочного представителя президента России в СЗФО завершилась со счетом 2:2.

На девятнадцатой минуте гол в ворота противника забил псковский спортсмен Марат Байрамов. На двадцать четвертой минуте отличился Иван Георгиев.

В итоге псковичи набрали 4 очка в трех матчах. На сегодняшний день команда занимает второе место в турнире.