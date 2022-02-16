Спорт

Юная псковичка завоевала «серебро» на международном турнире по шахматам

Юные шахматисты из Пскова приняли участие в турнире, который проходил в городе Орша в Республике Беларусь. Одна из спортсменок заняла на мероприятии два призовых места. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Во взрослом турнире «А » фестиваля (с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ) сыграли юниоры, кандидаты в мастера спорта России Алексей Захаров и Эвелина Галаханова. В соревновании участвовал 151 шахматист из Белоруссии, России, Армении и Швеции. При этом часть спортсменов имеет международные звания: в турнире приняли участие шесть международных гроссмейстеров, 13 мастеров ФИДЕ, один международный мастер ФИДЕ.

В остальных турнирах псковскую сборную представили Андрей Сурин, Игорь Василевский, Анфиса Галаханова, Дмитрий Сурмин, Матвей Данилов, Дмитрий Голубев, Илья Москаленко, Савелий Козлов и Мария Солдатова. Также юные шахматисты приняли участие в турнирах по быстрым шахматам и сеансах одновременной игры.

«Отличные результаты показала Мария Солдатова. В турнире "Е" по классическим шахматам среди мальчиков и девочек она заняла второе место, а в детском турнире "В — черная пешка" по быстрым шахматам, в котором сразились 39 юных шахматистов из Республики Беларусь и России, Мария Солдатова показала третий результат среди девочек», - рассказали в региональной федерации шахмат.

Отмечается, что многие дети во время турнира заболели ОРВИ, что сказалось на итоговых результатах. «Тем не менее поездка принесла новые замечательные впечатления и бесценный опыт игры с соперниками из других государств», - заключили в Федерации шахмат Псковской области.