Спорт

Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках

Восьмой международный открытый кубок по смешанному боевому единоборству ММА, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» в городе Великие Луки 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Соревнования проведут в четырех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и среди мужчин старше 18 лет. В мероприятии примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России.

«На данный момент весь состав сборной Псковской области примет участие в турнире. Уже сейчас проходят тренировки, они идут в обычном тренировочном режиме. Отмечу, что с федерацией профессионального боевого самбо и кудо по Псковской области мы проводим совместные тренировки для обмена опытом в предстоящих соревнованиях», - рассказал вице-президент Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Андрей Ткаченко.

Организаторы добавили, что кубок является подготовительным стартом для первенства и чемпионата СЗФО по СБЕ, соревнования пройдут в этом году в Великом Новгороде.