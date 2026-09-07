«Дракон» псковских профсоюзов завоевал «серебро» на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Команда Псковского областного совета профсоюзов «Псковские Драконы» заняла второе место на соревнованиях в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Отмечается, что на озере Долгое собрались 20 команд гребцов.

«"Псковские драконы" всегда на высоте! Это команда настоящих бойцов. Мы в профсоюзах рады поддерживать спорт, ведь здоровый образ жизни — это наш приоритет. Приятно видеть, что многие наши активисты с огромным удовольствием садятся за весла и становятся частью этой дружной семьи. Спасибо ребятам за то, что прославляют наш регион!» — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.