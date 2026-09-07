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«Железные люди»: Фитнес-тренер Полина Шестиловская о секрете позитива, экстриме и методах приобщения детей к спорту

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди». В гостях у ведущего Георгия Пономарева – красавица, спортсменка, мама троих детей, фитнес-тренер и специалист в области здорового питания Полина Шестиловская. 

Она постоянно улыбается и не сидит на месте – то у нее сплав, то поход в горы, то бег по грязи, то Кавказ, то Карелия… Зачем ей это нужно? В чем секрет ее позитива? Что нужно сделать родителям, чтобы дети сами, а не из-под палки, пошли заниматься спортом? Как пилатес и здоровое питание уживаются с ее бешеным темпераментом? В какие экстремальные ситуации доводилось попадать гостье студии?

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