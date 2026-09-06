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Алексей Севастьянов: Сборная Псковской области по хоккею на траве прогремит на всю страну

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Сборная Псковской области по хоккею на траве еще прогремит на всю страну в данном виде спорта. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат законодательного собрания Псковской области Алексей Севастьянов.

«Безусловно, это интересно. Любой вид спорта интересен, потому что он привлекает, а если он привлекает, значит, он интересен, — отметил Алексей Севастьянов. — А если ещё взять в учёт то, что это олимпийский вид спорта, то здесь нет вообще вопросов».

Хоккей на траве как вид спорта только пришёл на Псковскую землю.

«Да, для нас он новый, но я думаю, что он найдёт своих поклонников, он найдёт своих спортсменов, и я уверен, что пройдёт время, и мы ещё прогремим с хорошей стороны в этом виде спорта», — заявил Севастьянов.

«И на самом деле это здорово, учитывая, что есть такая возможность, такой праздник для города — чемпионат России, который мы встречаем, — заметил Алексей Севастьянов. — Это для популяризации этого вида спорта очень достойно. Я думаю, что у нас всё получится».

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