Псковские спортсмены стали призерами Спартакиады пенсионеров России

Сборная команда Союза пенсионеров России по Псковской области успешно выступила на XI Спартакиаде пенсионеров России. Соревнования прошли в Пензе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Соревнования прошли по различным дисциплинам: дартс, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, пулевая стрельба, волейбол. Также состоялась сдача нормативов ГТО.

В шахматах в личном зачете первое место заняла представительница Псковской делегации — Наталья Полякова. В личном зачете по дартсу «золото» у Людмилы Силиной. Также третье место на пьедестале в сдаче нормативов ГТО среди 70 лет и старше занял Иван Фомичев.

Задача спартакиады пенсионеров России — популяризация физической культуры и спорта, как фактора активного долголетия, а основной инструмент — привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям.

Спартакиада является комплексным мероприятием и проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» президентского нацпроекта «Семья».