Региональные соревнования по воркауту пройдут в Пскове 4 октября

Открытые областные соревнованиях по воркауту пройдут 4 октября в Пскове по адресу: улица Киселева, 16 (третий этаж). Об этом сообщили в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Street Workout Pskov / «ВКонтакте»

Фестиваль спорта пройдет в форме соревнования в трех различных этапах:

Фристайл. Для мальчиков допускаются три возрастные группы: до 9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет, для девочек — до 14 лет

, 15 лет и старше;

Для мальчиков допускаются три возрастные группы: до 9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет, для девочек — до 14 лет , 15 лет и старше; Троеборье. Для мальчиков — до 13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше, для девочек — до 13 лет

, 14-17 лет

, 18 лет и старше;

Для мальчиков — до 13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше, для девочек — до 13 лет , 14-17 лет , 18 лет и старше; Сдача на разряды. Допускаются мальчики и девочки от 6 лет и старше.

В разряд входят база и элементы, которые сдаются участником самостоятельно, на любой площадке, на видео, до соревнований, и присылаются в группу Street Workout Pskov ссылкой, подписав ФИО, возраст и телефон.

Соревнования начнутся в 13:00.