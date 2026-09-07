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Региональные соревнования по воркауту пройдут в Пскове 4 октября

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Открытые областные соревнованиях по воркауту пройдут 4 октября в Пскове по адресу: улица Киселева, 16 (третий этаж). Об этом сообщили в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Street Workout Pskov / «ВКонтакте»

Фестиваль спорта пройдет в форме соревнования в трех различных этапах: 

  • Фристайл. Для мальчиков допускаются три возрастные группы: до 9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет, для девочек — до 14 лет
    , 15 лет и старше;
  • Троеборье. Для мальчиков — до 13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше, для девочек — до 13 лет
    , 14-17 лет
    , 18 лет и старше;
  • Сдача на разряды. Допускаются мальчики и девочки от 6 лет и старше. 

В разряд входят база и элементы, которые сдаются участником самостоятельно, на любой площадке, на видео, до соревнований, и присылаются в группу Street Workout Pskov ссылкой, подписав ФИО, возраст и телефон.

Соревнования начнутся в 13:00. 

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