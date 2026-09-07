Региональные соревнования по воркауту пройдут в Пскове 4 октября

Открытые областные соревнованиях по воркауту пройдут 4 октября в Пскове по адресу: улица Киселева, 16 (третий этаж). Об этом сообщили в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Street Workout Pskov / «ВКонтакте»
Фестиваль спорта пройдет в форме соревнования в трех различных этапах:
- Фристайл. Для мальчиков допускаются три возрастные группы: до 9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет, для девочек — до 14 лет
, 15 лет и старше;
- Троеборье. Для мальчиков — до 13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше, для девочек — до 13 лет
, 14-17 лет
, 18 лет и старше;
- Сдача на разряды. Допускаются мальчики и девочки от 6 лет и старше.
В разряд входят база и элементы, которые сдаются участником самостоятельно, на любой площадке, на видео, до соревнований, и присылаются в группу Street Workout Pskov ссылкой, подписав ФИО, возраст и телефон.
Соревнования начнутся в 13:00.