Спортсмены из Псковской области посетили 99-й марафон «Пушкин–Петербург»

99-й марафон «Пушкин–Петербург» состоялся 6 сентября в Санкт-Петербурге. В забеге приняли участие более 12 тысяч бегунов со всей России. Победу на дистанциях 42,2 км и 30 км одержали сильнейшие легкоатлеты страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ, традиционно на самых сложных трассах марафона стартовали спортсмены из Пскова, Великих Лук и других населенных пунктов региона.

Фотографии: ВТБ

Трасса, соединяющая Пушкин и центр Санкт-Петербурга, в очередной раз собрала бегунов разного уровня подготовки – от профессиональных легкоатлетов до любителей, впервые пробующих свои силы. В программу марафона вошли четыре дистанции: 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км, а участников на всем протяжении трассы поддерживали болельщики, жители и гости города. Спортсмены высших достижений впервые стартовали на новой трассе, отвечающей требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации для официальной регистрации национальных и мировых рекордов. Накануне марафона состоялся детский забег, в котором приняли участие дети от 3 до 13 лет.

Титульный спонсор – ВТБ вручил призы победителям на дистанции 42,2 км: за первое место среди мужчин и женщин – по 700 тысяч рублей, за второе место – по 500 тысяч рублей, за третье место – по 200 тысяч рублей.

Фото: «Пушкин Ран»

«Высокие результаты марафона – заслуга спортсменов, профессиональной работы организаторов и бизнеса – все они обеспечивают соревнования мирового уровня. Марафон объединил не только тысячи бегунов, но и болельщиков – жителей, гостей города, бизнес-сообщество, всех, кто поддерживал участников на дистанции или стал частью этого бегового дня», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«99-й Петербургский марафон «Пушкин - Петербург» - это не просто спортивное событие, а часть большой истории. Это старейший марафон России, который на протяжении десятилетий объединяет спортсменов из разных регионов нашей страны и других государств. В этом году на старт вышли более 12 тысяч участников. Каждый, кто выходит на эту трассу, принимает свой вызов. Уникальный маршрут через Петербург, его путь через исторические места и неповторимая атмосфера делают этот марафон особенным», - прокомментировал основатель бегового сообщества «ПушкинРан», президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов.

В финишном городке марафона на Дворцовой площади для участников и болельщиков работало пространство банка, где каждый участник мог увидеть на светодиодном экране свой персональный маршрут и время прохождения дистанции, а также сфотографироваться на фоне личного результата, а гости любого возраста — поиграть в баскетбол, настольный футбол и дартс.

Вместе с ВТБ к марафону присоединилась ралли-команда «КАМАЗ-мастер», многократный победитель ралли «Дакар»: на площадь приехал гоночный грузовик команды, прошли автограф-сессия с пилотом Дмитрием Сотниковым и мастер-класс по физической подготовке от тренера команды Владимира Малясова.