Звезда мирового плавания провел мастер-класс для юных псковских спортсменов

Бассейн «Универсант» стал центром притяжения для всех любителей плавания вчера, 6 сентября. По приглашению областной федерации плавания и министерства спорта региона в Псков прибыл заслуженный мастер спорта России, финалист Олимпийских игр в Токио и многократный чемпион мира и Европы Владислав Гринев. Об этом сообщили в Минспорта Псковской области.

Фотографии: министерство спорта Псковской области

Событие прошло в два этапа: сначала секретами мастерства титулованный пловец поделился с воспитанниками спортивной школы «Барс», а затем на дорожки вышли студенты ПсковГУ.

«Плавание — это не просто спорт, это дисциплина, которая закаляет характер, развивает выносливость и координацию. Мы стремимся создавать все условия, чтобы наши ребята могли учиться у лучших, перенимать их опыт и расти профессионально. Уверена, что советы Владислава Гринева станут для участников мощным стимулом к новым личным рекордам», — отметила министр спорта Псковской области Лилия Аюпова.

Сам Владислав Гринев не только продемонстрировал технику, но и пообщался с ребятами, ответив на их вопросы. Как отметили в Минспорта Псковской области, кульминацией каждой части программы стали автограф-сессии и общие фотографии, которые наверняка займут почетное место в архивах юных псковичей.