Спорт

В Великих Луках открылась выставка, посвященная Олимпиаде-2022 в Пекине

Выставка «Олимпийское движение и фалеристика», посвященная XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине, открылась в Музее спорта Псковского края 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Музей спорта и олимпийского движения Псковского края

«Игры стали крупнейшим событием мировой спортивной истории, вызвали новую волну общественного интереса к богатому олимпийскому наследию», – отметил Дмитрий Белюков.

Новая выставка в Музее спорта Псковского края рассказывает о предметах фалеристики (медалях, знаках, жетонах, значках), связанных с олимпийским движением.

На выставке представлены:

медали, завоеванные на Олимпийских играх (серебряная медаль Нины Черемисиной и бронзовая медаль Светланы Степановой, выигранные на Играх XXII Олимпиады 1980 года в Москве, бронзовая медаль Сергея Матвеева, выигранная на Играх XXVI Олимпиады 1996 г. в Атланте);

памятные медали участников Олимпийских игр;

памятные медали и жетоны участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр;

почетный знак Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России»;

памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;

медаль «В память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москва»;

коллекция серебряных медалей, посвященная XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи;

сувенирный набор медалей, посвященный Играм XXIX Олимпиады 2008 года в г. Пекин;

сувенирный набор значков и медалей Олимпийского комитета России, посвященный XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пченчхан;

наградные медали с олимпийской символикой;

памятные жетоны с олимпийской символикой;

значки, отражающие разные направления олимпийского движения (олимпизм, национальные олимпийские комитеты и олимпийские академии, олимпийские виды спорта, Игры XXII Олимпиады в Москве, XXII Олимпийские зимние игры в Сочи, другие Олимпийские игры, "В духе олимпийских традиций").

Всего экспонируется более 250 предметов фалеристики. В создании выставки приняли участие известные спортсмены и их родственники, тренеры, работники физической культуры и спорта, представители профессорско-преподавательского состава ВЛГАФК, студенты и выпускники ВУЗа, коллекционеры, краеведческая общественность, сообщили в музее.

В торжественном открытии выставки приняли участие Светлана Семенова, бронзовый призер Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве, президент Олимпийского совета Псковской области, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры РФ; Валентина Семенова, многократный чемпион мира и СССР, Заслуженный мастер спорта СССР; Андрей Петров, проректор по спортивной работе ВЛГАФК, кандидат педагогических наук; Людмила Корнеева, Заслуженный работник физической культуры РФ, участник церемонии открытия Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве; Владимир Орлов, Почетный гражданин города Великие Луки, Заслуженный учитель РФ, член Союза краеведов России; Валерий Степанов, Почетный гражданин города Великие Луки, Заслуженный работник связи РФ, директор Псковского областного музея почтовой связи.

Выставка «Олимпийское движение и фалеристика» будет работать в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края до конца 2022 года.