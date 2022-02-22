В Великих Луках открылась выставка, посвященная Олимпиаде-2022 в Пекине

Выставка «Олимпийское движение и фалеристика», посвященная XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине, открылась в Музее спорта Псковского края 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.
Фото здесь и далее: Музей спорта и олимпийского движения Псковского края
«Игры стали крупнейшим событием мировой спортивной истории, вызвали новую волну общественного интереса к богатому олимпийскому наследию», – отметил Дмитрий Белюков.
Новая выставка в Музее спорта Псковского края рассказывает о предметах фалеристики (медалях, знаках, жетонах, значках), связанных с олимпийским движением.
На выставке представлены:
Всего экспонируется более 250 предметов фалеристики. В создании выставки приняли участие известные спортсмены и их родственники, тренеры, работники физической культуры и спорта, представители профессорско-преподавательского состава ВЛГАФК, студенты и выпускники ВУЗа, коллекционеры, краеведческая общественность, сообщили в музее.
В торжественном открытии выставки приняли участие Светлана Семенова, бронзовый призер Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве, президент Олимпийского совета Псковской области, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры РФ; Валентина Семенова, многократный чемпион мира и СССР, Заслуженный мастер спорта СССР; Андрей Петров, проректор по спортивной работе ВЛГАФК, кандидат педагогических наук; Людмила Корнеева, Заслуженный работник физической культуры РФ, участник церемонии открытия Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве; Владимир Орлов, Почетный гражданин города Великие Луки, Заслуженный учитель РФ, член Союза краеведов России; Валерий Степанов, Почетный гражданин города Великие Луки, Заслуженный работник связи РФ, директор Псковского областного музея почтовой связи.
Выставка «Олимпийское движение и фалеристика» будет работать в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края до конца 2022 года.