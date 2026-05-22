Кубок города Пскова по карате WKF состоится 23 мая в СК «Писковичи»

Кубок города Пскова по карате WKF состоится в субботу, 23 мая, в 10:00 в спортивном комплексе «Писковичи». В соревнованиях примут участие спортсмены не только из Пскова, но и из других районов СЗФО, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и спортивной Федерации карате города Пскова.

Соревнования пройдут в дисциплинах индивидуальное кумите, индивидуальное ката, командное кумите и ката группа. Ожидается участие спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Ленинградской и Новгородской областей.

Мероприятие состоится в 10:00 в СК «Писковичи» в псковской деревне Писковичи на улице Волкова, дом 20. Торжественное открытие будет в 13:00. Вход свободный.