Победителем фестиваля по фиджитал-спорту в Пскове стала команда «Футболисты»

Псковское областное отделение Российского детского фонда совместно с региональной федерацией фиджитал-спорта провело фестиваль фиджитал-спорта для 100 воспитанников восьми детских интернатных учреждений из Красногородского, Опочецкого, Пушкиногорского, Печорского районов и города Великие Луки, сообщила Псковской Ленте Новостей координатор проекта «Футбол будущего» Кристина Елецкая и поделилась итогами мероприятия.

Мероприятие объединило около 100 детей, которые попробовали свои силы в разных видах цифрового спорта, а также посоревновались в фиджитал-футболе. В начале все участники познакомились с интерактивными площадками: стреляли в лазерном тире, учились летать на дронах на виртуальной трассе, записывали селфи-видео на станции 360, танцевали в музыкальной игре Just Dance, бросали мяч в баскетбольное кольцо и проходили игры в очках виртуальной реальности. А после участники мероприятия разделились на две локации: часть детей отправились на соревнования по фиджитал-футболу, а другие — остались на игру по станциям.

В помещении федерации фиджитал-спорта и на футбольном поле начались соревнования по фиджитал-футболу. В них приняло участие шесть команд. Юные футболисты сначала играли матчи на игровых консолях, а затем выходили на поле. После отборочных и финальных игр третье место заняла команда Пушкиногорской санаторной школы-интерната, второе место — команда Центра специального образования №3 из города Великие Луки, первое место – команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из Печорского района.

На протяжении учебного года дети на регулярной основе посещали футбольные тренировки и занятия по интерактивному футболу. А итоговые соревнования стали для команд местом, где можно продемонстрировать наработанные навыки. Например, игроки из Пушкинских Гор были младше по возрасту ребят из Центра помощи детям Печорского района. Но это не помешало им достойно играть на реальном и виртуальном полях и занять второе место в турнире, отметила Кристина Елецкая.

А в крытом легкоатлетическом манеже детей ждала игра по станциям. Участники из разных учреждений поделились на семь смешанных команд и отправились проходить станции, с которым успели познакомиться в начале мероприятия. Только теперь к перечню заданий добавился квиз по кибербезопасности и ГТО. Ведущие станций проставляли баллы каждой команде по результатам выполнения заданий. В конце игры выявилось четыре команды, которые набрали наибольшее количество баллов. По результатам дополнительно задания определили тройку победителей: третье место заняла команда «Звезды», второе место – команда «Чемпионы», а победителем фестиваля по фиджитал-спорту «Футбол будущего» символично стала команда «Футболисты».

Участники команд-победительниц были отмечены медалями и кубками, а все участники турнира получили памятные призы – брендированные рюкзаки для сменной обуви и кружки. «Все участники получили грамоты, призы и, самое ценное, новые знакомства и море положительных эмоций перед долгожданными летними каникулами. Хотим сказать огромное спасибо организаторам этого потрясающего праздника спорта, творчества и вдохновения, где было продумано всё до мелочей!» – поделились впечатлениями участники из Красногородской специальной школы-интерната.



Фестиваль фиджитал-спорта стал завершающим мероприятием проекта «Футбол будущего», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Напомним, что главной целью проекта было – создать условия для социализации и развития спортивной культуры среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области в возрасте от 6 до 17 лет через фиджитал-футбол.