Спортивные соревнования прошли в Псковском филиале университета ФСИН

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялись спортивные состязания между участниками фестиваля «Псковское вече». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала университета ФСИН России.

На загородной учебной базе курсанты образовательных организаций высшего образования ФСИН России состязались в спортивно-прикладной эстафете, волейболе, неполной сборке и разборке автомата и заданиях на силу и выносливость.



По итогам спортивно-прикладной эстафеты, которая включала в себя соревнования в беге с использованием спецсредств и метание гранаты, первое и второе место заняли команды курсантов университета ФСИН России, бронзовым призером стала команда академии ФСИН России.

Курсанты университета стали победителями в соревнованиях по перетягиванию каната, серебряным призером стала команда курсантов Владимирского юридического института ФСИН России, третье место заняла команда курсантов Псковского филиала университета ФСИН России.



В соревнованиях по сборке-разборке автомата Калашникова лучшей стала команда курсантов академии ФСИН России, серебряным призером – команда университета ФСИН России, бронзовым – команда Псковского филиала университета ФСИН России.



В военизированной эстафете победителем стала команда курсантов университета ФСИН России, на втором месте – команда Владимирского юридического института ФСИН России, на третьем месте оказалась команда курсантов академии ФСИН России.



Псковские курсанты стали победителем в соревнованиях по волейболу, второе место в соревнованиях по волейболу заняла команда курсантов Владимирского юридического института ФСИН России, третье место – команда университета ФСИН России.