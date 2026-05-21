Турнир по самбо «Новичок» пройдёт в Пскове 24 мая

24 мая в Пскове состоится первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе «Олимп».

Соревнования являются отборочными в сборную команду Псковской области на резерв, а участников будут рассматривать в рамках будущей смены поколений.

Участие примут спортсмены 2014-2015 годов рождения из Великих Лук, Струг Красных, Великолукского, Пушкиногорского, Себежского, Невельского, Порховского округов и города Дно. Призёров наградят медалями и грамотами министерства спорта Псковской области.

Также пройдёт традиционный турнир по самбо «Новичок» среди юношей и девушек 2016-2017 годов рождения, которые начали заниматься самбо два года назад. Как рассказали в спортивной школе, для них это станет «контрольной работой». 

Оба мероприятия проходят в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Выбор сильных».

