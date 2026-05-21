Физруки из Псковской области приняли участие во всероссийском съезде в Туле

Делегация Псковской области принимает участие во всероссийском съезде учителей физической культуры в Туле, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото: ПОИПКРО

С 18 по 22 мая в парк-отеле «Шахтер» проходит всероссийский съезд учителей физической культуры. Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ совместно с правительством Тульской области.

Псковскую область представляют:

Дарья Флотская, заместитель начальника отдела региональной политики министерства образования Псковской области;

Алексей Флотский, заведующий отделом физкультурно-спортивной работы ГАОУ ДО «Лидер»;

Илья Федоров, учитель физической культуры гимназии №28;

Елена Тамонова, учитель физической культуры лицея №20;

Анна Полетаева, учитель физической культуры школы №9 города Великие Луки;

Елена Романова, учитель физической культуры гимназии им. С.В. Ковалевской города Великие Луки.

На съезде собрались более 600 педагогов и тренеров со всей страны. Участниками стали учителя физкультуры, педагоги дополнительного образования, методисты и специалисты в области физического воспитания.

Съезд стал площадкой для обсуждения значимости профориентационной работы с детьми, поддержки талантливых учащихся, особенностей физического воспитания школьников, организации обучения для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и других вопросов.