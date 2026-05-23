Псков встретил полумарафон «ЗаБег.РФ». ФОТОРЕПОРТАЖ

Псков присоединился к юбилейному полумарафону «ЗаБег.РФ». В этот день на старт под эгидой «Лиги Героев» вышли свыше 1 000 человек. Мероприятие прошло при поддержке министерства спорта Псковской области, регионального правительства и администрации города. Информационную поддержку оказывают Псковская Лента Новостей и радио ENERGY в Пскове (105.3 FM).

Хотя забег является частью Всероссийского полумарафона, в последние годы проект перерос в международный и получил название One Run. Сегодня он объединяет не только более 50 регионов России, но и множество стран мира. Возрастные ограничения строго прописаны положением: к участию на дистанции 5 км допускаются спортсмены с 16 лет, на 10 км и 21,1 км — с 18 лет. Для юных атлетов предусмотрены детские старты на 1 км, доступные уже с шести лет.

Псковская трасса пролегала через знаковые достопримечательности: Кремль, панораму крепостных башен и Финский парк. Независимо от выбранной дистанции, каждый спортсмен получил памятную медаль. О том, как прошел забег в Пскове, — в фоторепортаже Константина Красильникова.