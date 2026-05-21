Футболисты «Пскова» провели мастер-класс для учеников школы №9

В Пскове прошла встреча юных спортсменов и профессионалов в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе». Ученики 8 «А» класса школы №9 имени Александра Пушкина на спортивной площадке встретились с игроками футбольного клуба «Псков», сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Гостями мероприятия стали Руслан Павлов, Никита Миронов и Роман Морозов.



Футболисты познакомили школьников с азами игры, продемонстрировали базовые упражнения по работе с мячом и провели товарищеский матч, который подарил всем участникам массу положительных эмоций.