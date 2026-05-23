В Пскове проходит Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

Этап Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» проходит в Пскове сегодня, 23 мая. Стартовой и финишной площадкой мероприятия стал стадион «Машиностроитель», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Программа соревнований включает в себя четыре дистанции: один, пять, десять и 21,1 километра. На дистанциях 10 и 21,1 км темп участников поддерживают пейсмейкеры.

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов проводились накануне, 22 мая, с 13:00 до 21:00. В день старта в 08:50 начался забег на пять километров. В 09:00 на трассу вышли участники дистанций 10 и 21,1 км. В 12:10 состоится забег на один километр.

 

Маршрут для длинных дистанций пролегает через набережную реки Великой, парк Строителей, парк реки Псковы, Золотую набережную и улицу Кузнецкую в районе парка имени А. С. Пушкина, Ботанического сада и аллеи Героев. Участники десятиRunning-километрового забега преодолевают один круг, полумарафонцы — два круга.

Каждый атлет получил стартовый пакет, в который вошли футболка, номер с чипом хронометража, наклейка для камеры хранения, брендированный мешок, электронный сертификат и подарки. На финише всем участникам вручают памятные медали.

 

Также в забеге приняла участие сотрудник ООО «Гражданская пресса» Светлана Синцова.

Информационную поддержку мероприятию оказывают Псковская Лента Новостей и радио ENERGY в Пскове (105.3 FM).

