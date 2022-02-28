Спорт

Пловцы из Пскова стали чемпионами России по зимнему плаванию

Псковичи приняли участие в чемпионате России по зимнему плаванию, который прошел с 25 по 27 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: Федерации зимнего плавания Псковской области

В открытом чемпионате приняли участие более 300 сильнейших спортсменов России, а также представители Белоруссии, Казахстана, КНДР, Нидерландов, Монголии. Псковские пловцы показали высокие результаты, завоевав 18 медалей чемпионата России.

Марк Мордовцев получил пять медалей: одно «золото», два «серебра», две «бронзы». Евгений Беляков завоевал две медали - серебряную и бронзовую. Артур Мордовцев выиграл три бронзовых медали, а Каролине Мордовцевой вручили три серебряных и одну бронзовую. Кроме того, спортсмены показали отличное время в эстафете 4х25 метров брассом, став абсолютными чемпионами России, подчеркнули в федерации зимнего плавания.

Сейчас они готовятся к чемпионату мира по зимнему плаванию 2022 (IWSA), который пройдет с 21 по 27 марта в Карелии (г. Петрозаводск), на берегах Онежского озера.

Температура воды в ледяном бассейне гребного канала составляла от 0 до 1 градуса, а температура воздуха колебалась от -5 до +1. В дни соревнований отмечалась ветреная погода, что усложняло преодоление дистанций. Пловцы состязались на дистанциях от 25 до 200 метров различными стилями плавания: вольный стиль, брасс, баттерфляй и командные эстафеты.

Участники чемпионата отметили, что соревнования были организованы на высоком уровне - были оборудованы просторные раздевалки, бани и чаны с теплой водой для согревания после заплывов.

Напомним, что «зимнее плавание» признано новым видом спорта с последующим внесением во Всероссийский реестр видов спорта России, сообщил ранее главный тренер РФ по зимнему плаванию Игорь Лукин.

«В настоящее время ведется работа по аккредитации региональных и общероссийской федераций. С 2016 года Федерация зимнего плавания России ведет активную работу по популяризации вида спорта на территории нашей страны. В нее входят 60 региональных отделений. На сегодняшний день зимние пловцы России являются одними из сильнейших в мире. Россия добилась права на проведение главного мирового события двухлетия! В 2022 году чемпионат мира пройдет в Карелии», - рассказал Игорь Лукин.