Спорт

Профессиональный боксер проведет в Великих Луках «зарядку с чемпионом»

«Зарядка с чемпионом» пройдет в Великих Луках 13 марта под руководством профессионального боксера Академии единоборств РМК, спортсмена клуба единоборств «Отечество - Псковская область», обладателя пояса WBA Asia и WBO European Мухаммада Шехова. Об этом сообщается в официальной группе борца в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Мухаммад Шехов - официальное сообщество "ВКонтакте"»

В ходе мероприятия профессиональный спортсмен расскажет, чему научился на сборах, которые прошли недавно в Республике Узбекистан, совместно с профессиональными спортсменами России. Принять участие в мероприятии может любой желающий.

Организуют «зарядку с чемпионом» на острове Дятлинка, начало запланировано на 11.00.