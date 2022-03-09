Спорт

Профессиональный боксер провел тренировку для великолучан на улице

Сегодня в городе Великие Луки прошла «Зарядка с чемпионом» под руководством профессионального боксера академии единоборств РМК, профессионального спортсмена клуба единоборств «Отечество - Псковская область», обладателя пояса WBA Asia и WBO European Мухаммада Шехова прошла сегодня, 13 марта, в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости» со ссылкой на спортивного журналиста Олега Лаптева.

Фото здесь и далее: Великолукская Правда Новости / «Вконтакте»

Зарядка началась с пробежки по набережной реки Ловать, затем спортсмены поработали в парах.

Мухаммад Шехов рассказал о нескольких новых упражнениях, которые развивают выносливость и скорость. Затем спортсмены сделали классический комплекс упражнений.