Псковский ветеран СВО рассказал гимнастам о жизни на поле боя

Встреча гимнастов с ветераном специальной военной операции Максимом Куренковым состоялась в Федерации спортивной гимнастики города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото и видео: Елена Демченкова

Максим Куренков до 2023 года занимался промышленным альпинизмом, руководил фирмой ООО «КБ-АЛЬП». В 2023 году оставил бизнес и ушел добровольцем на СВО, вернулся 2026 году по состоянию здоровья. На СВО он был инструктором по тактической медицине. По возвращении вступил в ассоциацию ветеранов СВО Псковской области и проводит занятия по тактической медицине.

Максим Куренков сказал ребятам, что именно от них зависит, как они будут жить, и какая будет страна. Ведь власть это не «мужики в пиджаках», которые где-то там сидят, а это каждый человек. Кто-то может покрасить скамейку, кто-то сходить на субботник.

«Вы делаете эту страну нормальной. Не надо ждать от страны, пока она тебе что-то даст. Сделай ты для страны. Вот она и будет — нормальная страна», — отмечает Максим Куренков. Ветеран СВО также подчеркнул, что в этой жизни надо быть хорошим человеком: «Чтобы на улице люди переходили дорогу, чтобы пожать руку, а не прятались и сворачивали с улицы».

Тренер гимнастов Дмитрий Бурмистров просил ветерана рассказать детям о бытовых условиях на СВО. Максим Куренков рассказал, что расположение военных может быть на ровном поле, где нет вообще ничего. И здесь все зависит от самих военных: «Это может быть голое поле, голый лес. И начинают делать все себе сами. Начинают делать себе жилье: выкапывают яму, делают в яме сруб из брёвен, так называемый блиндаж, обустраивают кровати, делают столы, также туалеты делаются на улице. Добывают где-то воду, где-то топливо. Сначала нет ничего. Где-то все ищется, и всегда, как правило, находится. То есть живет плохо на СВО только ленивый, который не хочет ничего делать своими руками. Вот он живет хуже всех. А те, кто ребята рукастые, с головой, они живут лучше всех». Максим Куренков отметил, что на передовой, конечно, все иначе. Там блиндажи маленькие, только чтобы укрыться.

Встречи с ветеранами СВО в Федерации спортивной гимнастики города Пскова проводятся в рамках проекта «Мы будем служить России». Партнером проекта выступает Ассоциация ветеранов СВО Псковской области.