Большой спортивный праздник ко Дню защиты детей пройдет 30 мая в Пскове

Большой спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей, проведут 30 мая на площадке возле торгового центра «Сфера», который находится по адресу: Псков, улица Рокоссовского, 16, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Начало в 12:00.

Фото: страница «Супер фитнес Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

В программу мероприятия входят «Веселые старты» для взрослых и детей, соревнования по многоборью ГТО, лотерея, розыгрыш призов и сладкий стол. На празднике выступит специальный гость.

Организаторы наградят дипломами и подарками победителей соревнований в трех возрастных категориях: дети до 6 лет, 7–9 лет, 10 лет и старше.

Родители могут зарегистрировать ребенка на праздник до 28 мая. Для регистрации необходимо указать в комментарии под постом на странице «Супер фитнес Псков» в социальной сети «ВКонтакте» ФИО и возраст участника.

Для каждого зарегистрированного ребенка подготовят подарок.

