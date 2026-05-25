 
Спорт

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту стартовали в Великих Луках

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева стартовали в Великих Луках 25 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре подготовки велосипедистов.

Соревнования в групповой гонке на шоссе состоялись среди девушек, юниорок и женщин. Спортсменки должны были проехать дистанцию в 15 километров.

Предварительные результаты:

Девушки 

  1. Диана Лепеха
  2. Валерия Мершина
  3. Маргарита Андрюшина

Юниорки

  1. Олеся Семенова
  2. Валерия Васюкова
  3. Кристина Баженова

Женщины

  1. Анастасия Бек
  2. Анастасия Самсонова
  3. Марина Комина

Соревнования продолжаться завтра, 26 мая, индивидуальной гонкой.

