Всероссийские соревнования по велосипедному спорту стартовали в Великих Луках

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева стартовали в Великих Луках 25 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре подготовки велосипедистов.

Соревнования в групповой гонке на шоссе состоялись среди девушек, юниорок и женщин. Спортсменки должны были проехать дистанцию в 15 километров.

Предварительные результаты:

Девушки

Диана Лепеха Валерия Мершина Маргарита Андрюшина

Юниорки

Олеся Семенова Валерия Васюкова Кристина Баженова

Женщины

Анастасия Бек Анастасия Самсонова Марина Комина

Соревнования продолжаться завтра, 26 мая, индивидуальной гонкой.