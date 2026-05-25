Всероссийские соревнования по велосипедному спорту стартовали в Великих Луках

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева стартовали в Великих Луках 25 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре подготовки велосипедистов.
Соревнования в групповой гонке на шоссе состоялись среди девушек, юниорок и женщин. Спортсменки должны были проехать дистанцию в 15 километров.
Предварительные результаты:
Девушки
- Диана Лепеха
- Валерия Мершина
- Маргарита Андрюшина
Юниорки
- Олеся Семенова
- Валерия Васюкова
- Кристина Баженова
Женщины
- Анастасия Бек
- Анастасия Самсонова
- Марина Комина
Соревнования продолжаться завтра, 26 мая, индивидуальной гонкой.