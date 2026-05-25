Без прогресса нет удовольствия — победитель марафонов Дмитрий Касацкий

«Если не буду прогрессировать, я не буду получать удовольствие», — рассказал о первом неудачном марафоне в 2014 году и о первом успешном марафоне в 2024 году, о развитии дисциплины, об индивидуальном планировании забегов и о тренировках бегун, лыжник, тренер, участник и победитель марафонов Дмитрий Касацкий в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Дмитрий Касацкий рассказал о том, как неудачно он закончил свой первый марафон, и что это стало причиной почти десятилетнего перерыва в участии в ультрадлинных дистанциях: «Когда я участвовал в своем первом марафоне в 2014 году, я выбыл на 28 километре. Это мне дало понять, что надо поумерить свой пыл. Но я хотел бежать марафоны, и вот в 2024 году я увидел, что у марафона «Белые ночи» финиш в мой день рождения. И это я принял как знак для того, чтобы начать бежать марафон. Это был мой ключевой марафон. Я пробежал «Белые ночи» за три часа, 40 минут и сколько-то секунд. И получилось, что я закончил свой первый марафон и Казанский марафон с разницей в 50 минут. Но эмоции были одинаковые что на первом, что на десятом. Я прослезился, но больше я прослезился на Казанском от того, что сделал марафон с огромным запасом, и последние три километра я думал, бежать спокойненько, ровненько или все таки накатить. И я решил бежать ровно и не ускоряться. Ускорился только в последние 200 метров, потому что увидел табло с временем, где было меньше трех часов».

«Получается так, что первый марафон у меня был три часа 43 минуты, второй — три часа 35 минут. В следующий марафон я понял, если не буду прогрессировать, я не буду получать удовольствие. Я начал писать программу под себя по четким цифрам. Я бегу четко по времени, по планам», — рассказал Дмитрий Касацкий о том, как он сохранил свой «запал» для участия в марафонах на ультрадлинные дистанции.

Дмитрий Касацкий подробно рассказал о том, что марафоны — это не просто забеги, а результаты длительных и упорных тренировок, которые нельзя пропускать. Нужно понимать свои возможности, свои цифры, планировать тренировки и забеги согласно личным показателям. «Был зимний марафон «Дорога жизни», я писал себе план, что буду его бежать четыре часа 37-40 минут. И интервалы я делал примерно 20 секунд, больше мне не надо. Потом я готовился именно к Псковскому марафону, там я уже зафиксировался в своих цифрах, и в последующих марафонах так и бежал: 3.05, 3.06 секунды. То есть это тренировочные секунды. И когда мы начинаем готовиться, начинается вся тяжесть. Для того, чтобы выйти на интервальную тренировку, ты должен себя настроить, ты должен себя уговорить. Ты должен сказать себе кучу всего, чтобы пробежать интервалы восемь раз по одной тысяче с темпом 4.20, хотя твой комфортный темп — это 5.0. То есть мы чуть-чуть сдвигаем планочку», — комментирует спортсмен.

«Я не страдаю отсутствием дисциплины, но в прошлом году я устроил себе челлендж бегать каждый день, чтобы выработать 100% дисциплину. В 2025 году с 1 января по 4 октября я бегал каждый день, пока у меня не случился аппендицит на нервной почве. Я после операции уже через месяц начал включать тренировки. Месяц я вообще не бегал, я уже хотел начать бегать по палате, но здравый смысл победил. Потому что у меня уже должны были начаться марафоны скоро. С 1 ноября у меня была одна тренировка в неделю, потом добавлял. И с 1 декабря я уже постепенно вернулся к своему челленджу», — отмечает Дмитрий Касацкий важность дисциплины при подготовке к участию в марафоне.

Полный выпуск программы с Дмитрием Касацким можно посмотреть на сайте Псковской Ленты Новостей.