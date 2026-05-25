Около 1200 человек приняли участие в полумарафоне «Забег.РФ» в Пскове

Около 1 200 человек приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ», который прошел в Пскове в минувшую субботу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор забега в Пскове Руслан Шалько.

Главной особенностью забега стала абсолютно новая дистанция. По словам директора, это позволило участникам увидеть всю красоту центральной части города.

«Очень хорошо забег прошел, много людей сделали личные рекорды несмотря на то, что трасса технически очень сложная, об этом все говорили. Мы сделали много подъемов, спусков, но обстоятельства, видимо, благоволили для личного рекорда. Идеально вымеренная дистанция позволила участникам перебороть себя и остаться на позитиве», — отметил Руслан Шалько. 

Благодаря четко вымеренной дистанции и расстановке маршалов участники улучшали свои результаты на разных дистанциях — от одного километра до полумарафонского отрезка в 21,1 километра. 

Отвечая на вопрос о том, какие дистанции пришлись по душе спортсменам, Руслан Шалько назвал выбор в пять и десять километров. При этом география участников оказалась весьма обширной: на забег в Псков приехали не только бегуны из разных регионов России, но и представители многих стран мира. Самым дальним гостем стал спортсмен из Лос-Анджелеса (США).

«Мы сделали так, чтобы на мероприятии было комфортно каждому участнику, откуда бы он ни был!» — резюмировал Руслан Шалько.

Напомним, этап всероссийского полумарафона «Забег.РФ» прошел в Пскове 23 мая. Стартовой и финишной площадкой мероприятия стал стадион «Машиностроитель».

География мероприятия давно вышла за пределы России – теперь в рамках проекта One Run бегут более 30 стран мира.

Также в забеге приняла участие сотрудник ООО «Гражданская пресса» Светлана Синцова.

