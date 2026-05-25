Около 1200 человек приняли участие в полумарафоне «Забег.РФ» в Пскове

Около 1 200 человек приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ», который прошел в Пскове в минувшую субботу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор забега в Пскове Руслан Шалько.
Главной особенностью забега стала абсолютно новая дистанция. По словам директора, это позволило участникам увидеть всю красоту центральной части города.
Благодаря четко вымеренной дистанции и расстановке маршалов участники улучшали свои результаты на разных дистанциях — от одного километра до полумарафонского отрезка в 21,1 километра.
Отвечая на вопрос о том, какие дистанции пришлись по душе спортсменам, Руслан Шалько назвал выбор в пять и десять километров. При этом география участников оказалась весьма обширной: на забег в Псков приехали не только бегуны из разных регионов России, но и представители многих стран мира. Самым дальним гостем стал спортсмен из Лос-Анджелеса (США).
Напомним, этап всероссийского полумарафона «Забег.РФ» прошел в Пскове 23 мая. Стартовой и финишной площадкой мероприятия стал стадион «Машиностроитель».
География мероприятия давно вышла за пределы России – теперь в рамках проекта One Run бегут более 30 стран мира.
Также в забеге приняла участие сотрудник ООО «Гражданская пресса» Светлана Синцова.
