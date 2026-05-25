 
Спорт

Стал известен регламент посещения «Времени героев» в Псковской области

0

Стал известен регламент посещения Международных спортивных состязаний «Время героев». Жители и гости Псковской области смогут присутствовать на площадке 30 мая с 9:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном правительстве.

Фото: правительство Псковской области

В этот день в рамках чемпионата пройдут наиболее зрелищные и значимые события, такие как церемонии награждения победителей в различных номинациях, показ техники и вооружения, различные активности для детей и подростков.

Пропускной режим и общественную безопасность при проведении мероприятий обеспечат военная полиция Псковского гарнизона, УМВД России по Псковской области и региональное управление Росгвардии. Контрольно-пропускные пункты буду оборудованы металлоискателями. Посещение площадки для гостей будет ограничено в связи с обеспечением мер безопасности при проведении стрельб из огнестрельного оружия участниками состязаний. Проход к местам проведения стрельб состязаний запрещен.

Особое внимание организаторы обращают на значимость соблюдения правил поведения и общественного порядка. На территорию запрещается проносить оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнику, огнеопасные, ядовитые и раздражающие вещества, алкогольные напитки, продукцию в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные сумки и предметы. Не допускается выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений, распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом виде в общественных местах.

Напомним, международные состязания «Время героев» пройдут на полигоне «Завеличье» с 27 по 31 мая. В программу войдут всероссийские соревнования по пневматическому пистолету и карабину, чемпионат Псковской области по практической стрельбе на Кубок губернатора и военно-спортивные игры «Наследники Победы». Впервые заявлены соревнования «Стальной характер» для ветеранов специальной военной операции, а также состязания по стендовой и пулевой стрельбе среди охотников Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026