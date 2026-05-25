Победитель марафонов Дмитрий Касацкий рассказал о мотивации заниматься спортом

«На ультрадлинные дистанции я бегу и кайфую от того, что мне хорошо», — рассказал о своем становлении в длительных марафонах бегун, лыжник, тренер, участник и победитель марафонов Дмитрий Касацкий в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди».

Дмитрий Касацкий в эфире программы рассказал, как начался его путь в спорте. Когда он учился в школе, занятие лыжами были с первого класса, но самих лыж у бегуна тогда еще не было. Тогда его мама попросила лыжи у дяди спортсмена. «Он дал охотничьи, которые разрезаны напополам. Я с ними отходил одно занятие по физкультуре, понял, что это - ну совсем. Я пошел к тренеру, он дал мне лыжи, но взял с меня обещание, что я приду к нему на тренировку», — комментирует Дмитрий Касацкий.

«Но по итогу хорошо себя чувствовать на лыжах я стал где-то классе в восьмом. Там уже и друзья мои пришли тоже. У меня друг почти всегда первые места занимал, я был второй-третий. Где-то класса до седьмого я был на отстающих позициях. А потом я почувствовал внутреннюю злобу: почему ребята такие сильные, а я такой слабый? Я начал больше тренироваться, летом я много бегал на стадионе, занимался на турниках. Я думаю, это были амбиции, что можно быть еще лучше», — рассказал Дмитрий Касацкий про свою мотивацию усиленно заниматься спортом.

Как бегун и как лыжник Дмитрий Касацкий рассказал, есть ли разница для спортсмена между этими двумя направлениями: «Циклический вид спорта подразумевает, что работают все группы мышц, поэтому что бег, что лыжи для лыжника — абсолютно без разницы. Он встал и побежал, тут переоделся, встал на лыжи и побежал дальше».

Дмитрий Касацкий родом из маленького поселка городского типа, который находится в 80 километрах от Иркутска. В 18 лет он «сбежал» из дома на учебу. «Мы с мамой ездили на поступление, я ей показывал, где буду учиться. Потом еще просил забрать мой диплом, потому что я уходил в армию. Там вручали диплом об образовании и всякие благодарности и грамоты. Мне друг потом написал, что моя мама выходит раз за разом, и каждый раз плачет», — комментирует спортсмен.

Дмитрий Касацкий окончил Иркутский государственный университет, после получения основного высшего образования он прошел переподготовку на учителя географии: «У меня основное образование географическое, есть один огромный плюс — я не страдаю топографическим кретинизмом, поэтому я бегаю трейлы, особенно на длинные дистанции. Сейчас жду трейлы, жду сезона, когда откроется. И на каждый старт у меня есть свои цели, свои планы. Это будут рамочки, которые я оставлю», — отмечает бегун.

Также Дмитрий Касацкий рассказал о том, как найти мотивацию, чтобы серьезно заниматься спортом. Нужно самому себе задать вопросы: «Зачем? Для себя или кого-то я это делаю». «Я думаю, тут нужно понимать — зачем. Если человек не может сделать пресс десять раз, на золотой значок ГТО, ему нужно понять — зачем. Делает он девять раз, зачем делать десятый? Тут мы начинаем искать внутреннюю или внешнюю мотивацию: мы делаем для себя или для кого-то? И вот тогда в школе я понял, что для кого-то мне не подходит, и сейчас я уже делаю для себя. На ультрадлинную дистанцию я бегу и кайфую от того, что мне хорошо», — отмечает Дмитрий Касацкий.