Спорт

В одной из школ Псковского района по нацпроекту отремонтируют спортивный зал

В Верхолинской основной общеобразовательной школе - филиале Писковской средней общеобразовательной школы - пройдет ремонт спортивного зала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото: администрация Псковского района

В настоящее время прошел аукцион, уже в скором времени подрядная организация - ООО «ЮВЕНТ строй» - приступит к ремонтным работам.

В администрации добавили, что в сельской школе обучаются 63 ученика. С 1 сентября уроки физкультуры будут проходить в уже отремонтированном спортивном зале. Работы планируют провести в рамках национального проекта «Образование» проекта «Успех каждого ребенка».