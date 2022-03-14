Спорт

Псковичка привезла золотую медаль с соревнований по спортивной аэробике в Суздале

Традиционные межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Рыцари аэробики» среди детей 6-11 лет состоялись с 16 по 17 марта в городе Суздале Владимирской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

По итогам состязаний воспитанница спортивной школы «Бригантина» Виктория Зайцева в возрастной группе от 6 до 8 лет среди 26 солисток завоевала золотую медаль.

Смешанная пара в составе Лилии Моноговой и Андрея Фильчагина стала третьей в возрастной группе от 9 до 11 лет. Тренирует детей мастер спорта России по спортивной аэробике Ирина Мартынова.

Всего в соревнованиях приняли участие 211 спортсменов из 11 субъектов Российской Федерации.