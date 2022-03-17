Спорт

Псковских спортсменов приглашают к участию в областных соревнованиях по воркауту

Псковских спортсменов приглашают к участию в областных соревнованиях по воркауту «Street fest 2022». Об этом организаторы соревнований сообщили в группе «Street workout Pskov».

Изображение: «Street workout Pskov» / «ВКонтакте»

До начала стартов осталась неделя.

«Самый зрелищный Фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнования в 2 различных этапах», - отметили организаторы.

Участникам предстоит соревноваться по двум дисциплинам:

«Workout Freestyle» - фристайл батл,

«Workout Троеборье» - подтягивание на турнике, отжимание на брусьях (девушки - от пола), подъем прямых ног к перекладине.

Соревнования пройдут по адресу: Псков, Рижский проспект, 16а (зал «Супер-Фитнес»).

Спортсмены будут состязаться в следующих возрастных категориях:

от 7 до 13 лет,

от 14 до 18 лет,

от 19 до 35 лет,

от 36 лет и выше.

Регистрация на соревнования будет проходить 26 марта, с 11.30. Участники также могут заранее зарегистрироваться, заполнив форму, которая есть в положении.

Участие в соревнованиях бесплатное.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +79118816577 или по электронной почте workout.pskov@gmail.com.