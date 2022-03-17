Псковских спортсменов приглашают к участию в областных соревнованиях по воркауту «Street fest 2022». Об этом организаторы соревнований сообщили в группе «Street workout Pskov».
Изображение: «Street workout Pskov» / «ВКонтакте»
До начала стартов осталась неделя.
«Самый зрелищный Фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнования в 2 различных этапах», - отметили организаторы.
Участникам предстоит соревноваться по двум дисциплинам:
Соревнования пройдут по адресу: Псков, Рижский проспект, 16а (зал «Супер-Фитнес»).
Спортсмены будут состязаться в следующих возрастных категориях:
Регистрация на соревнования будет проходить 26 марта, с 11.30. Участники также могут заранее зарегистрироваться, заполнив форму, которая есть в положении.
Участие в соревнованиях бесплатное.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +79118816577 или по электронной почте workout.pskov@gmail.com.