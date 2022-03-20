Спорт

В Пскове турнир по карате «Юный мастер» собрал почти 150 спортсменов

Городской турнир по карате WKF «Юный мастер» прошел в УСК «Олимп» в Пскове 19 марта. Он был организован для спортсменов 1-2 годов обучения при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель городской федерации карате Антон Потебня.

Фото здесь и далее: городская федерация карате

«Такой турнир в нашем городе прошел впервые, и мы надеемся, что он станет традиционным. Идея провести турнир, где примут участие спортсмены с небольшим стажем занятий, у нас родилась недавно, но уже сейчас очевидно, что идея своевременная и правильная. С каждым годом нашим видом спорта занимаются все больше и больше детей, и для того, чтобы стимулировать ребят, поддержать их интерес, а также выявить лучших в своих категориях, мы организовали этот турнир», — пояснил Антон Потебня.

В соревнованиях приняли участие почти 150 спортсменов, они выступали в категориях ката и кумите.