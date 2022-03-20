Спорт

Почти 200 спортсменов состязались в рукопашном бое в Псковской области

Почти 200 участников собрали Чемпионат и Первенство Псковской области по рукопашному бою. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации рукопашного боя.

Фото здесь и далее: Михаил Глущенко

На соревнованиях выступили команды из Пскова, Великих Лук, Гдова, Новоржева, Острова, Себежа, Печор, Плюссы и Пыталово.

Всего организаторы разыграли 39 комплектов наград.

Первое командное место завоевали псковские спортсмены - за столицу региона выступали бойцы из трех клубов и двух воинских частей. Кубок за второе место взяли великолукские спортсмены. Третье место завоевала команда Гдова.

«Для помощи в организации соревнований был приглашен из Санкт-Петербурга судья всероссийской категории Константин Самонов, имеющий опыт главного судейства Чемпионатов и Первенств России. Как главный судья он провел подробный установочный семинар накануне соревнований, где судьи подробно разобрали правила, участвовал во всех моментах организации турнира. Константин Алексеевич задал нам планку всероссийского уровня проведения соревнований», - отметила президент региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Кроме медалей и грамот победителям вручались кубки и призы от организаторов и спонсоров турнира, а все дети получили еще сладкие подарки, добавили в федерации рукопашного боя.