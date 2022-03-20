Спорт

Великолучане впервые организовали просветительскую акцию «Олимпийский диктант»

Просветительская акция «Олимпийский диктант» состоаялась на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Акция впервые проходила на территории страны по инициативе Великолукской олимпийской академии и Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Ее поддержал Олимпийский комитет России.

Диктант проводился с целью популяризации олимпийских знаний и повышения интереса к олимпийскому движению, мотивации к продолжению образовательной деятельности, отметили организаторы.

Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. В мероприятии приняли участие обучающиеся, выпускники, представители профессорско-преподавательского состава ВЛГАФК, члены Великолукской олимпийской академии - всего 86 человек.

Со словами приветствия к участникам диктанта обратились ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов, президент Великолукской олимпийской академии, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Руслан Городничев и ответственный за проведение Олимпийского диктанта, член комиссии Олимпийского комитета России по олимпийскому образованию, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Участники просветительской акции ответили на 40 вопросов по истории и современности олимпийского движения, которые были посвящены не только международным и национальным, но и региональным аспектам олимпийского движения.

По итогам диктанта все участники получили памятные сертификаты и ручки, а победители (1-3 места) - подарки от организаторов. Помощь в проведении Олимпийского диктанта оказал волонтерский отряд «На старте!» ВЛГАФК.