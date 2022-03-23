Спорт

Росгвардейцы победили в областных соревнованиях по гиревому спорту

Команда управления Росгвардии по Псковской области завоевала «золото» на соревнованиях по гиревому спорту в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Параллельно проходили два соревнования: открытый чемпионат Псковской области по гиревому спорту в толчке по длинному циклу и чемпионат Псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Турниры проводили в пяти весовых категориях: до 63 килограммов, до 68 килограммов, до 73 килограммов, до 85 и свыше 85 килограммов. Программа состязаний представляла собой толчок двух гирь по длинному циклу. На упражнение выделяли 10 минут, за это время нужно было сделать как можно больше повторений, рассказали в ведомстве.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда росгвардейцев, на втором месте оказалась команда Главного управления МЧС России по Псковской области, почетное третье место заняли спортсмены УМВД России по Псковской области.

В личном зачете в весовой категории до 63 кг «золото» получил росгвардеец регионального управления Алексей Бучин, в весовой категории до 73 кг первое и второе место заняли Александр Смагин и Александр Ливенцев соответственно, а в весовой категории свыше 85 кг победил Сергей Михайлов.