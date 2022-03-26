Спорт

Псковички привезли золотые медали и кубок с первенства по гимнастике в Петербурге

Псковские спортсменки-пилонистки привезли шесть золотых медалей и золотой командный кубок с первенства по воздушной гимнастике и Pole Sport, проходившем в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в продюсерском центре «Королев продакшн».

Фото здесь и далее: «Королев продакшн»

«В минувшие выходные спортсменки-пилонистки VikiPole студии “Dance Family” приняли участие в первенстве "Небо" по воздушной гимнастике и Pole Sport, проходившем в Санкт-Петербурге. Для выступления они готовились несколько месяцев в усиленном режиме и, как оказалось, не зря!» - говорится в сообщении.

Результаты соревнований:

1. Валерия Тимофеева, категория 8-9 лет, уровень 3, первое место.

2. Алина Григорьева, категория 10-11 лет, уровень 2, первое место.

3. Алиса Андреева, категория 12-14 лет, уровень 2, первое место.

4. Ксения Васильева, категория 12-14 лет, уровень 4, первое место.

5. Екатерина Харитонова, категория 18-29 лет, уровень 2, первое место.

6. Лариса Васильева, категория 30+, уровень 2, первое место.

Кроме того, группа под руководством тренера Виктории Трениной получила золотой командный кубок.

Все участницы выступали в номинации «Пилонный спорт Art соло».