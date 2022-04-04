Спорт

Первенство СЗФО по боксу стартовало в Великих Луках

Торжественная церемония открытия первенства Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юношей 13-14 лет состоялась в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество - Псковская область»

В течение нескольких дней юные спортсмены будут бороться за право выступить на первенстве России по боксу, которое пройдет в 2022 году. Всего в состязаниях участвуют 126 спортсменов из разных регионов России.

По результатам первого соревновательного дня среди победителей оказались семь спортсменов, представляющих Псковскую область: Назар Панфилов, Иван Зубарев, Александр Белавин, Илья Львов, Алексей Леонтьев, Владислав Тамбулатов и Кирилл Коршаков. Своим соперникам уступили: Кирилл Абдуллаев, Алексей Седунов и Тимур Демидов.