Спорт

Более 100 великолучан посетили мастер-класс по воркауту

Выездной мастер-класс по воркауту состоялся Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: группа «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Псковские спортсмены рассказали великолучанам об истории воркаут-движения, о здоровом образе жизни, а также показали различные упражнения и воркаут-элементы на спортивной площадке.

Кроме того, состоялась тренировка. «В мероприятии приняли участие более 100 молодых ребят старше 14 лет», – отметил Виталий Дидыч.

Спортсмены выразили поблагодарить администрации Псковской области и администрации Великих Лук за возможность провести мастер-класс для молодого поколения. «Также выражаем благодарность руководству и преподавателям кадетской школы за теплый прием. Отдельную благодарность выражаем ректору ВЛГАФК Шляхтову Вячеславу Николаевичу и преподавателю по спортивной гимнастике Румянцеву Александру Андреевичу за содействие в проведении обмена опытом между воркаут-спортсменами и профессиональным тренером по спортивной гимнастике. Ваша академия является кузницей будущих выдающихся спортсменов, а опыт, который вы передаете, бесценен! Надеемся, что и в Пскове когда-нибудь появится такой же зал и профессиональные тренеры», - добавил Виталий Дидыч.

Проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».