Спорт

Спортсмен из Псковской области участвует в первенстве России по боксу

Спортсмен из Псковской области принимает участие в первенстве России по боксу среди юношей в возрасте 15-16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество-Псковская область»

Первенство на призы чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр Александра Поветкина стартовало в городе Чехове Московской области. В соревнованиях принимают участие более 290 боксеров из разных субъектов России.

Псковскую область в весовой категории свыше 80 кг на соревнованиях представляет воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество-Псковская область» Егор Титуев. Первый свой бой он проведет сегодня, 12 апреля.