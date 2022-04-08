Спорт

Мастер-класс по воркауту в Себеже посетили более 40 человек

Выездной мастер-класс по воркауту состоялся в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: группа «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«В Себеже состоялся шестой выездной мастер-класс по воркауту от представителей спортивного движения Street Workout Pskov. Спортсмены провели экскурс по истории воркаут-движения, рассказали о трезвости и показали различные упражнения и элементы на спортивной площадке, также провели небольшую тренировку», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие более 40 человек в возрасте от 14 лет.

Спортсмены выразили поблагодарить администрации Псковской области и администрации Себежа за возможность провести мастер-класс для молодого поколения. Также они поблагодарили принявшую их сторону. В ближайшее время команда Street Workout Pskov планирует снова встретиться со ребятами из Себежа.

Проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».

Те, кто хочет присоединится к мастер-классу в одном из районов Псковской области, может обратиться по телефону: +7 (911)-881-65-77.