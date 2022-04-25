Положение и даты проведения соревнований по шахматам определили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации шахмат.
В федерации проинформировали, что организаторы утвердили следующие даты:
- 14 мая – командное первенство Псковской области, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Опочке;
- 15 мая – кубок Псковской области по блицу имени Ленчукова в Великих Луках;
- 21 мая – кубок Псковской области по быстрым шахматам в Пскове;
- 4 июня – областная Олимпиада по шахматам среди второклассников в Опочке.
Дополнительно сообщается, чтопланируется поездка делегаций и команд Псковской области на следующие всероссийские соревнования:
- 24-31 мая - первенство России в возрастной группе до 9 лет;
- 1-11 июня - финальные соревнования «Белая ладья», на которые от города направляется команда ЦО «Псковский педагогический комплекс»;
- 3-9 июня - финальные соревнования в рамках конкурса Фонда Тимченко «Шахматы в школе» — турнир второклассников.