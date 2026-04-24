Не лекция, а практика: в псковской школе провели открытый урок с ветеранами СВО

В спортивном зале псковской школы №24 занятие для подростков провели представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции при поддержке 76-й дивизии. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Главное отличие этой встречи в том, что она прошла не как традиционный «урок мужества» за партами, а в формате практической тренировки, где школьники получили реальные навыки и советы из первых рук.

Тема занятия — «Эффект и актуальность отличной физической формы в зоне боевых действий и применение боевых видов искусств в бою» — раскрылась через живое взаимодействие. Участники Ассоциации ветеранов СВО на конкретных примерах показали, почему выносливость, сила, скорость и координация в боевых условиях — это не просто спортивные показатели, а прямой фактор выживания.

Ребята не просто слушали, а пробовали сами. Они отрабатывали базовые приемы самообороны и армейского рукопашного боя; тренировали реакцию, чувство дистанции и командное взаимодействие; узнали, как психологическая устойчивость и дисциплина закаляются вместе с телом.

«Сила тела — это опора для силы духа. Уверенность в себе рождается из умения защитить себя и других», — подвел итог встречи один из ветеранов СВО.

Школьники увидели, что физическая подготовка и навыки боя важны не только на передовой, но и в повседневной гражданской жизни, формируя характер, ответственность и готовность прийти на помощь.

Завершилось мероприятие памятным общим фото.

Организатор мероприятия – региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров поблагодарил Федерацию самбо Псковской области за активное участие в организации этого занятия, ветеранов боевых действий за открытый диалог, ценные практические навыки и личный пример мужества, а администрацию и коллектив школы №24 за поддержку такого современного формата патриотического воспитания.

«Мы осознанно ушли от формата классического "урока мужества" за партами. Когда в школу приходит ветеран, важно не просто рассказать о подвигах, а показать, как эти знания работают на практике. В спортивном зале ребята могли сами почувствовать дистанцию, отработать базовые приёмы, задать вопросы в движении. Ветераны поделились не сухой теорией, а реальным опытом, который напрямую влияет на выживание в экстремальных условиях. Я убежден: такие встречи дают подросткам гораздо больше, чем любые лекции. Они учат ответственности, дисциплине и главному — пониманию, что уверенность в себе и готовность защитить себя и других рождаются через реальный труд над своим телом и характером. Надеюсь, это станет не разовой акцией, а началом системной работы нашего региона по современной патриотической и физкультурно-спортивной подготовке молодежи», – отметил Владимир Владимиров.

Псковская область присоединилась к новому всероссийскому партийному проекту «Единой России» еще в марте 2025 года. Задача – развивать спортивную борьбу, дзюдо и самбо среди юных псковичей и студентов.