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Спорт

Федерация дзюдо России присвоила третий дан псковскому тренеру

27.04.2022 19:51|ПсковКомментариев: 0

Федерация дзюдо России присвоила третий дан тренеру псковской спортшколы «Бригантина», старшему тренеру Федерации дзюдо Псковской области, мастеру спорта международного класса Сергею Фомину. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивной школы.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Почетное звание Сергей Фомин получил за спортивные заслуги, большой вклад в развитие дзюдо в Псковской области, высокий уровень профессиональной подготовки, в том числе и педагогической, отметили в «Бригантине».

Дан - это ступень, характеризующая уровень мастерства дзюдоиста. Для его получения третьего нужно быть мастером спорта или мастером спорта международного уровня. Третий дан может быть получен спортсменом не моложе 18 лет, а после получения предыдущей ступени должно пройти не менее семи лет. После того, как дзюдоист получает третий дан, его будут называть «сэнсэй», что в переводе с японского означает «старший».

Теги: #дзюдо #Бригантина
Источник: Псковская Лента Новостей
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