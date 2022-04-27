Федерация дзюдо России присвоила третий дан псковскому тренеру

Федерация дзюдо России присвоила третий дан тренеру псковской спортшколы «Бригантина», старшему тренеру Федерации дзюдо Псковской области, мастеру спорта международного класса Сергею Фомину. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивной школы.
Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»
Почетное звание Сергей Фомин получил за спортивные заслуги, большой вклад в развитие дзюдо в Псковской области, высокий уровень профессиональной подготовки, в том числе и педагогической, отметили в «Бригантине».
Дан - это ступень, характеризующая уровень мастерства дзюдоиста. Для его получения третьего нужно быть мастером спорта или мастером спорта международного уровня. Третий дан может быть получен спортсменом не моложе 18 лет, а после получения предыдущей ступени должно пройти не менее семи лет. После того, как дзюдоист получает третий дан, его будут называть «сэнсэй», что в переводе с японского означает «старший».