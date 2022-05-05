Спорт

«Шиповку юных» провели в Псковской области

Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» прошли на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. В них приняли участие 17 команд общеобразовательных школ, общее количество участников - 89 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования среди команд проводили в двух возрастных группах - среди участников 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

В командном зачете среди девушек 2009-2010 годов рождения победу одержали спортсменки из многопрофильного правового лицея №8 города Пскова, на втором месте Печорская гимназия, на третьем – Куньинская средняя школа.

Среди девушек 2007-2008 годов рождения победила команда из Куньи, серебряными призерами стали спортсменки из Невельской средней школы №1, на третьем месте – Плюсская средняя школа.

Лидерами среди юношей 2009-2010 годов рождения оказались молодые люди из центра образования «Псковский педагогический комплекс», второе место заняли спортсмены из Пушкиногорской средней школы, третье – центр развития творчества детей и молодежи Псковского района.

Среди юношей 2007-2008 годов рождения победила команда средней школы №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева, на втором месте Печорская районная детско-юношеская спортивная школа, замыкает тройку призеров команда Невельской гимназии.