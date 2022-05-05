Спорт

Кубок дружбы по футболу разыграют в день открытия ФОКОТа в городе Дно

Открытие ФОКОТа в Заводском микрорайоне в городе Дно состоится 7 мая. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С радостью сообщаю, что стадион будет доступен для посетителей уже 7 мая. В этот день в нашем городе пройдет Кубок дружбы по футболу, посвященный дню Великой Победы», - отметил он.

Общее руководство и контроль за проведением мероприятия будет осуществлять центр физической подготовки и интеллектуального развития «Локомотив». Мероприятие организуют при поддержке администрации района, центра дополнительного образования детей и районного культурного центра.

Ожидается приезд команд из Новгородской области, Пскова, Острова, Порхова, Дедовичей и Дно. 8 мая будут играть команды из Дно, Дедовичей, Порхова, Острова и Пскова.