Спорт

Кубок города по плаванию разыграют в Пскове

Кубок города по плаванию разыграют в бассейне спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» в Пскове с 19 по 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Турнир состоится по адресу: Набережная реки Великой, 16, 19 и 20 мая в 16.30, 21 мая в 9.30. В индивидуальных заплывах примут участие спортсмены 2010 года рождения и старше, по уровню подготовленности не ниже I юношеского спортивного разряда.

Они будут соревноваться на разных дистанциях в нескольких стилях плавания: вольный стиль, комплексное плавание, батт, брасс и плавание на спине.

Победителей и призеров определят по наименьшему времени, затраченному на преодоление каждой дистанции. По результатам соревнований отберут кандидатов в сборную города Пскова для участия в областных и всероссийских соревнованиях.