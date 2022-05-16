Спорт

В Писковичах монтируют трибуны и скамейки на территории ФОКОТа

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) продолжается в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Сейчас на спортивном объекте ведутся работы по монтажу и установке ограждений, трибун, скамеек. Глава Псковского района Наталья Федорова, ее заместители Святослав Колинко и Михаил Папин посетили строительную площадку, чтобы проконтролировать ход работ.

Совместно с представителями УКС они внесли корректировки в план расстановки МАФов, оборудования и ограждений, а также указали подрядчику на несоблюдение технологии укладки гранулята на футбольном поле.

На встрече также присутствовали глава Писковичской волости Наталья Волкова и генеральный директор ЗАО «Агрофирма "Победа"» Виктор Гречин. С руководством муниципалитета они обсудили вопрос благоустройства прилегающей к ФОКОТу территории, а также организацию безопасных подходов и подъездов к спортивному объекту.

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Напомним, что возведение ФОКОТа ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».